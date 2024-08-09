Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başladı. BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanan mücadelede hakem Turgut Doman düdük çalıyor. Batshuayi GOL izle! ( Galatasaray - Hatayspor)

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Galatasaray : Muslera, Dubois, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Hatayspor : Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Diack, Rui Pedro, Fernandes, Bamgboye, Strandberg.

BATSHUAYİ GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maç sona erdi.

91' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Lucas Torreira'nın sol çaprazdan yükselttiği topa iyi yükselen Batshuayi kaleci Erce'yi çaresiz bıraktı.

90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika ilave edildi.

90' GOL Galatasaray, Batshuayi ile öne geçti. Skor 2-1! (Beinsport platformlarından golleri izzleyebilirsiniz.)

89' KALECİ! Kullanılan köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in kale önünden vuruşunu kaleci kurtardı

86' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine ortasında Guy-Marcelin Kilama çok dikkatli. Tecrübeli oyuncu topu taca yolladı.

85' Icardi'den seken topta topu alan Batshuayi yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Galatasaray sol çaprazdan serbest vuruş kazandı.

84' Sağ kanatta topu alan Ziyech'in ceza sahası içine ortası Erce'de kaldı.

84' Hatayspor'da Armin Hodzic, Rui Pedro'nun yerine oyuna girdi.

83' Barış Alper Yılmaz sağ kanattan ilerlemek istedi ancak girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı.82' Kerem Aktürkoğlu'nun sol çaprazdan ortasında savunma topu karşıladı.

81' Arjantinli oyuncu Mauro Icardi penaltıda top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı.

80' GOL! Galatasaray 1-1 Hatayspor

79' PENALTI! Galatasaray, Icardi ile penaltı kazandı.

78' Davinson Sanchez hızlı çıkan Hatayspor'da Rigoberto Rivas'a geçiş izni vermedi.

77' Konuk ekipte Joelson Fernandes tekrardan yerde. Fernandes oyuna devam edemeyecek.

76' Michy Batshuayi'nin pasında topu alan Gabriel Sara'nın uzaktan şutu savunmayı geçmedi.

75' Mücadelede son 15 dakikalık dilime girildi.

74' Hatayspor'da Joelson Fernandes sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyunda.

73' Sol kanattan hücum eden Köhn iki rakibinin arasında kaldı ve rakibine faul yaptı.

72' DAVINSON! Lamine Diack'ın pasında sağ kanattan hareketlenen Fernandes kale ağzına pasını uzun çıkardı. Davinson Sanchez rakibinden önce topu kurtardı.

71' Sağ kanatta topla buluşan Lucas Torreira'nın sağ kanattan gönderdiği top istediği gibi olmadı. Kale vuruşu Hatayspor'un olacak

70' Galatasaray'da Dries Mertens ve Leo Dubois oyundan çıktı. Kerem Aktürkoğlu ve Michy Batshuayi oyuna girdi.

69' DOKUNAMADI! Köhn'ün sol kanattan çıkardığı topta Icardi ceza sahası içinde topa dokunamadı.

68' Sağ kanatta topu rakibinden alan Joelson Fernandes'in sağ çaprazdan kaleye şutunda Muslera topu kontrol etti.

67' Davinson Sanchez'in sağ kanattaki Gabriel Sara'ya pası isabetli olmadı. Galatasaraylı oyuncular son dakikalarda sık sık pas hatası yapıyor.

66' Hatayspor'da Funsho Bamgboye'nin yerine Rigoberto Rivas oyunda.

66' Karşılaşmada Galatasaray'ın 19 şutu bulunurken, Hatayspor ise 5 şut çekti.

65' Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın şutunu Erce ayaklarıyla kurtardı.

64' Orta alanda yerde kalan Rui Pedro, Hatayspor'a serbest vuruş kazandırdı.

63' Galatasaray pas yaparak boşluk arıyor. Hatayspor kendi yarı sahasına çekildi.

62' Gabriel Sara'nın ceza sahası içine ortasında top Barış Alper Yılmaz'la buluşmadı. Kale vuruşu konuk ekibin.

61' Orta alanda topu alan Gabriel Sara kaleyi karşısına alır almaz vurdu ancak yerden giden top etkili olmadı.

60' Galatasaray'da sol kanattan yapılan üst üste ortalar isabetli olmadı.

59' Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan kaçan Leo Dubois'e aktarmak istediği top isabetli olmadı.

58' İkinci yarıda tempo bir an olsun düşmüyor. İki takımda karşılıklı ataklar gerçekleştirmekte.

57' Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın yerine yeni transfer Gabriel Sara oyuna girdi.

57' Icardi'nin pasında sol kanattan hücuma gelen Derrick Köhn'ün şutu kalecide kaldı.

56' Hatayspor'da Joelson Fernandes rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' Kullanılan kornerin devamında hızlı çıkan Galatasaray'da Hakim Ziyech'in uzaktan denediği şut kaleyi bulmadı.

55' Sol kanattan gelen Hatayspor'da ceza sahası içine yapılan ortayı Köhn kornere yolladı.

54' Hakim Ziyech'in Icardi'ye yüksek pasında kaleci kalesinden çıkıp topu aldı.

53' Kullanılan kale vuruşunda kafayla indirilen top Rui Pedro'da kaldı. Rui Pedro kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçerken yerde kaldı. Arkadan gelen Joelson Fernandes topu önünde bularak boş kaleye ağlara yolladı.

52' GOL! Galatasaray 0-1 Hatayspor

52' DIŞARIYA! Icardi'den klas bir pas alan Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarıya yolladı.

51' İkinci yarı iki takım adına da çok hızlı başladı.

50' BİR DİREK DAHA! Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine ortasında seken top direğe de çarpıp dışarıya gitti.

49' MUSLERA! Bu kez Hatayspor tehlikeli geldi. Hızlı çıkan konuk ekipte Carlos Strandberg'in sol çaprazdan şutunu iyi uzanan Muslera kurtardı.

48' İNANILMAZ! Ziyech'in kullandığı köşe vuruşunda Davinson Sanchez'in vuruşunu kaleci kurtardı. Dönen topu tekrar tamamlayan Davinson'un vuruşu üst direkten döndü. Üçüncü topu bu kez tamamlayan Galatasaray'da Abdülkerim oldu ancak Erce yine gole izin vermedi.

46' Galatasaray-Hatayspor maçında ikinci yarı başladı.

İ.Y Galatasaray 0-0 Hatayspor

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

45' Pasla kullanılan kornerde Mertens'in ortası Erce Kardeşler'de kaldı.

44' Abdülkerim'in sağ kanattaki Ziyech'e uzun topunda Cemali Sertel topu taca yolladı. Tacı hızlı kullanan Galatasaray sağ taraftan köşe vuruşu kazandı.

43' Galatasaray'da Hakim Ziyech'in uzaktan denemesi farklı şekilde dışarıya gitti.

42' İlk yarıda son dakikalar oynanıyor.

41' Hakim Ziyech'in ceza sahası içine yerden pasla kullandığı serbest vuruşta savunma topu Icardi'ye gelmeden uzaklaştırdı.

40' Mertens sağ kanattan ilermek istediği anda yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Faulu yapan isim Joelson Fernandes.

39' Abdülkerim'in savunma arkasına pasında Barış Alper Yılmaz topa yetişemedi.

38' Kerem Demirbay'ın hatalı pasında Funsho Bamgboye araya girip hızla rakip ceza sahasına kadar ilerledi ancak Derrick Köhn geriye hızlı dönüp topu rakibinden kurtardı.

37' Cemali Sertel'in uzun taç atışında Abdülkerim Bardakcı kafayla topu uzaklaştırdı.

36' Hatayspor hızlı çıkmak istedi fakat Leo Dubois topu taca yollayarak olası tehlikeyi önledi.

35' Orta alanda topu alan Lucas Torreira'ya yapılan harekete karşılaşmanın hakemi faul düdüğünü çaldı.

34' İSABETLİ DEĞİL! Mertens'in pasında Barış Alper Yılmaz kaleciyle çaprazda karşı karşıya kaldı. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içine girer girmez şutu kaleyi bulmadı.

33' Hatayspor'da ceza sahası içinde topu almak isteyen Funsho Bamgboye topa yetişemedi. Kale vuruşu ev sahibi ekibin.

32' Bu dakikalarda tempo epey düştü.

31' Hakim Ziyech'in direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta Erce Kardeşler topu yumrukladı.

30' İlk yarıda son 15 dakikalık dilimin içerisindeyiz.

29' Sağlık ekipleri yerde kalan oyuncular için oyun alanına davet edildi.

28' Kullanılan kornerin devamında Hataysporlu ve Galatasaraylı oyuncu ceza sahası içinde yerde kaldı. Galatasaraylılar penaltı bekliyor.

28'KAÇTI! Derin pasta sağ çaprazda topu alan Hakim Ziyech'in yerden vuruşu savunmadan da sekip kalenin üstünden kornere gitti.

27' SAVUNMA! Kerem Demirbay'ın sol çaprazdan kale ağzına ortasında savunma rakipten önce dokunarak topu uzaklaştıdı.

27' Abdülkerim'in sol kanattaki Köhn'e pası yine çok hızlı. Köhn topu kontrol edemedi. Taç.

26' Leo Dubois'in son çizgiden ortası oyun alanının dışına gitti, aut.

25' Barış Alper Yılmaz sol kanattan ilerlemek istedi fakat Kamil Ahmet'in ayak koyduğu top taca gitti.

24' Cemali Sertel'in uzun taç atışının devamında Abdülkerim'in sektirdiği topu Carlos Strandberg önünde buldu ancak Strandberg istediği gibi bir vuruş yapamadı.

23' Kamil Ahmet Çörekçi'nin Galatasaray ceza sahası içine yaptığı ortada Leo Dubois arka direkte topu taca yolladı.

23' Galatasaray şu ana dek rakip kaleye 4 şut çekerken, Hatayspor henüz şut şansı yakalayamadı.

22' Dries Mertens'in kullandığı kornerde Mauro Icardi istediği gibi kafa vuruşu gerçekleştiremedi.

21' Mertens'in kaleye kullandığı serbest vuruş barajdan kornere gitti.

20' Galatasaray Derrick Köhn ile çok tehlikeli yerden serbest vuruş kazandı.

20' Bu kez Ziyech'in kullandığı kornerde savunma topu kale ağzında uzaklaştırmayı başardı.

19' Dries Mertens'in kullandığı kornerde ceza yayına seken top Köhn'ün önünde kaldı. Alman sol bekin kaleye şutu savunmadan kornere gitti.

18' Mertens'in sağ kanattan ortasında araya giren Burak Yılmaz topu kornere yolladı.

17' Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlık yaşıyor.

16' Ziyech'in ceza sahası içine ortasında yaşanan karambolde Hatayspor savunması Torreira'ya şut şansı vermedi.

15' Hatayspor tüm hatlarıyla kendi yarı sahasına yerleşti.

14' Karşılaşmaya şu ana dek Galatasaray yoğun baskıyla başladı.

13' Mertens'in sol kanada pasında Barış Alper Yılmaz'ın almak istediği topu Chandrel Massanga kayarak müdahaleyle taca yolladı.

12' Abdülkerim'in sol kanada uzun pasında top Köhn için çok hızlı. Kale vuruşu Hatayspor'un.

11' YİNE ERCE! Yine tehlikeli gelen Galatasaray'da ceza sahası içinde topla buluşan Mauro Icardi'nin sert şutunu Erce iki hamlede güçlükle kurtardı.

10' Mücadelede ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçildi.

9' KAÇTI! Torreira'nın kaptığı topta Hakim Ziyech kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ziyech'in kaleciyle karşı karşıya vuruşunda kaleciden seken topu savunma uzaklaştırmayı başardı.

8' Icardi'nin savunma arkasındaki Barış Alper Yılmaz'a pasında Barış Alper topla buluştu ancak karar ofsayt.

7' Leo Dubois'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasını Erce Kardeşler kontrol etti.

6' Galatasaray taraftarı maça büyük destekle başladı.

5' Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topu alan Mertens'in kale ağzına çevirdiği top Erce'de kaldı.

4' Galatasaray rakip yarı sahada hazırlık pasları gerçekleştiriyor.

3' Hatayspor'da Funsho Bamgboye orta alanda hızlı çıkmak isterken yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.

2' Icardi'nin pasında topu alan Derrick Köhn'ün ortası doğrudan oyun alanının dışına gitti.

1' Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk düdüğü çaldı. Galatasaray-Hatayspor maçı başladı.