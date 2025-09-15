Basketbol Dünya Kupası ne zaman? FIBA Dünya Kupası elemeleri ne zaman? Gruplar açıklandı!

Basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olan Basketbol Dünya Kupası, dünya çapındaki en iyi milli takımların karşı karşıya geldiği, heyecan dolu bir turnuva olarak basketbolseverlerin takviminde önemli bir yer tutuyor. Dünyanın dört bir yanından gelen güçlü ekiplerin kıyasıya mücadele ettiği bu organizasyon, sadece bir şampiyon belirlemekle kalmıyor; aynı zamanda basketbolun evrensel gelişimine ve küresel popülaritesine de büyük katkı sağlıyor. Peki, Basketbol Dünya Kupası ne zaman? FIBA Dünya Kupası elemeleri ne zaman? İşte, FIBA Dünya Kupası eleme grup listesi...

BASKETBOL DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Basketbolseverlerin merakla beklediği FIBA Dünya Kupası genellikle her dört yılda bir düzenleniyor. Son organizasyonun ardından, yeni sezonun tarihleri sporseverlere heyecanla duyuruldu. 2027 yılında yapılacak olan bir sonraki turnuva, dünya çapındaki takımların rekabetine sahne olacak ve basketbolun küresel anlamda gelişmesini hızlandıracak.

Turnuva tarihleri ve detayları, FIBA'nın resmi duyuruları ve takvimleri üzerinden yakından takip edilebilir. Ancak, hazırlık sürecinde düzenlenen eleme maçları da en az final turnuvası kadar önem taşıyor. Çünkü bu elemeler, takımların büyük turnuvaya katılma hakkı kazanmasında kritik rol oynuyor.

FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

FIBA Dünya Kupası Elemeleri, turnuva öncesinde milli takımların büyük bir mücadele içinde olduğu dönemdir. 2025-2026 sezonu boyunca düzenlenen elemeler, 2027 Dünya Kupası'na katılacak takımları belirlemek için büyük bir rekabet alanı oluşturuyor.

Bu eleme döneminde, her kıtadan takımlar kendi bölgelerinde karşı karşıya geliyor. Avrupa'da ise elemeler, büyük bir yoğunluk ve heyecanla geçiyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa elemeleri, basketbolun en üst seviyede takip edildiği karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Takımların bu eleme sürecindeki performansı, Dünya Kupası yolundaki kaderlerini doğrudan etkiliyor. Ayrıca elemeler, oyuncuların performanslarını sergiledikleri, koçların stratejilerini test ettikleri önemli bir sınav niteliği taşıyor.

FIBA DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİNDE GRUPLAR

Avrupa kıtasındaki eleme süreci, zorlu gruplarla dolu ve her grup, basketbol kalitesinin üst düzeyde yaşandığı karşılaşmalara sahne oluyor. FIBA tarafından açıklanan son grup dağılımı ise şu şekilde:

A GRUBU: DANİMARKA, GÜRCİSTAN, UKRAYNA, İSPANYA

A Grubu, güçlü İspanya'nın liderliğinde dikkat çekiyor. Danimarka, Gürcistan ve Ukrayna ile çekişmeli maçlar yaşanacak.

B GRUBU: YUNANİSTAN, KARADAĞ, PORTEKİZ, ROMANYA

Basketbol tarihinin önemli temsilcilerinden Yunanistan, Karadağ ve diğer rakipleriyle zorlu bir mücadele içinde olacak.

C GRUBU: SIRBİSTAN, TÜRKİYE, BOSNA HERSEK, İSVİÇRE

Türkiye'nin yer aldığı C Grubu, adeta bir basketbol sahası savaşı. Sırbistan ve Bosna Hersek gibi güçlü rakiplerle birlikte, eleme heyecanının zirvesi burada yaşanacak.

D GRUBU: BÜYÜK BRİTANYA, İTALYA, İZLANDA, LİTVANYA

İtalya ve Litvanya'nın öne çıktığı bu grup, dengeli ve çekişmeli maçlara sahne olacak.

E GRUBU: HIRVATİSTAN, ALMANYA, İSRAİL, KIBRIS RUM KESİMİ

Almanya ve Hırvatistan gibi güçlü takımların bulunduğu grup, elemelerde üst sıralar için kritik mücadelelerin yaşandığı bölge.

F GRUBU: LETONYA, POLONYA, AVUSTURYA, HOLLANDA

Orta Avrupa takımları arasında rekabetin kızıştığı F Grubu, sürpriz sonuçlara da sahne olabilir.

G GRUBU: MACARİSTAN, FRANSA, BELÇİKA, FİNLANDİYA

Fransa'nın güçlü yapısı ön planda olsa da diğer takımlar, puanlar için sahada ter dökecek.

H GRUBU: SLOVENYA, ÇEKYA, İSVEÇ, ESTONYA

Slovenya'nın favori olarak gösterildiği grup, Avrupa basketbolunun kalitesini yansıtacak karşılaşmalarla dolu.