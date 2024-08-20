Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında yok mu?

Sarı-kırmızılılarda bazı oyuncular hastalığı ve cezalı olduğu gerekçesiyle maç Young Boys kadrosunda yer almadı. Barış Alper Yılmaz neden yok, sakat mı? Barış Alper Yılmaz Young Boys maçında yok mu?

BARIŞ ALPER YILMAZ NEDEN YOK, SAKAT MI?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek." ifadelerine yer verildi.

Kaan'ın cezası, Sanchez'in sakatlığı bulunuyor

Galatasaray'ın milli yıldızı Kaan Ayhan cezası, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ise sakatlığı nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Ligin ilk haftasındaki Hatayspor maçının ardından yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, Young Boys'a karşı sahaya çıkamayacak.

Transfer görüşmeleri yaptığı için ligdeki Hatayspor ve Konyaspor maçlarında oynamak istemeyen Wilfried Zaha'nın da yarınki karşılaşmada süre alması beklenmiyor. Üst solunum enfeksiyonu nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan sol bek Derrick Köhn'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'ın kadrosu

Sarı-kırmızılı kulübün Young Boys maçları için UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in yanı sıra cezalı Kaan Ayhan ve gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Barış Alper ile ilgili kulüpten, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek." açıklaması yapıldı.

Transfer görüşmeleri yaptığı için Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında forma giymek istemeyen Wilfried Zaha ile üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği için Konyaspor mücadelesinde son anda kadrodan çıkarılan Derrick Köhn, İsviçre'ye götürüldü.

Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.

TÜM EKSİKLER:

Kaan Ayhan (cezalı)

Davinson Sanchez (sakat)

Barış Alper Yılmaz (hasta)

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?