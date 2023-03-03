Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 3 Mart TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 9. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak?
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TRT 1'in sevilen tarih dizisi Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı bugün 9. bölüm ile ekranlara gelecek. Dizi başlamadan evvel, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 3 Mart TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 9. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak? araştırması yapılıyor. Peki, Barbaros Hayreddin canlı yayın linki var mı? Barbaros Hayreddin canlı izleme linki nerede? İşte detaylar...
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı canlı izle! 3 Mart TRT 1 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 9. bölümü izle! Yeni bölümde neler olacak?
Diziyi TRT 1'den canlı izleyebileceğiniz gibi TRT 1'in resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.
Musa Bey'i kurtarıp, Ebu Hişam'ın cezasını vermek isteyen Barbaros Hayreddin ile Aydın Reis kendilerini Andrea Doria' nın kurmuş olduğu tuzağın içinde bulurlar. Beklenmedik yerde beklenmedik anda gelen yardım bu tuzağı bertaraf etmelerini sağlar. Şimdi oyunu Barbaros ve yol arkadaşları kuracaktır. Mapustan kaçan Seyyare ve Nazife yakalanmadan kendilerine kurulan tertipi çözmek için Yahya'yı da beraberlerine alarak onlara tuzak kuran Cafer ve arkasındaki kişilerin izlerini bulabilecekler midir? Sultan Süleyman' ın Musa Bey' i kardeşi Beybura' ya götürme görevini başarmak kahramanlarımız için ölümle kalım arasında bir mücadeleye dönüşecektir.
İspanya Kralı Şarlken, Gırnata imamı Musa Bey'i düzmece bir suçtan tutuklatarak hapse atar. Asıl amacı ise çok daha büyük bir oyunla müslümanları Gırnata topraklarından çıkarmaktır. Sultan Süleyman eline ulaşan bu istihbaratla Barbaros Hayreddin'i buna engel olması ve Musa beyi bu tuzaktan kurtarması için vazifelendirir. Bu sırada Şarlken de Andrea Doria' yı tertipinin başarılı şekilde uygulanması için Gırnataya gönderir. Gırnata'da Barbaros Hayreddin ve Andrea Doria karşı karşıya geleceklerdir. Kral Şarlken'in sarayında papa tarafından saldırıya uğrayan Kandiyeli ölüm kalım mücadelesi vermektedir, acaba hayatta kalmayı başarabilecek midir? Hatice Hanım ve Yahya, Seyyare ve Nazife'yi hapisten çıkarmak için, kendilerine iftira atan kişinin kim olduğunu öğrenmeye çalışırlar. Bu sırada Kemankeş Paşa da Seyyare'nin suçsuz olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır.
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Timur Acar
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Melisa Döngel
Bahadır Yenişehirlioğlu
Arif Pişkin
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Başak Daşman
Ceren Soylu
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Sibel Kasapoğlu
Gizem Aydın
Halil İbrahim Kurum
Demirhan Demircioğlu
Gökhan Gencebay
Deniz Çom
Gurur Aydoğan
Duygu Gürcan
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