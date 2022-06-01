Baraj doluluk oranları! 1 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 1 Haziran 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler

Baraj doluluk oranları! 1 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 1 Haziran 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 1 Haziran Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 1 Haziran Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 1 Haziran Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 1 Haziran Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
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