BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2025 Bankaların mesai saatleri

Bankacılık işlemlerini şubelerden gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, "Bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar kaçta kapanıyor?" sorularının yanıtını merak ediyor. Özellikle maaş günü, döviz işlemleri ve diğer bankacılık hizmetleri için zaman kaybetmek istemeyen müşteriler, bankaların açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankaların öğle arası saat kaçta? İşte, güncel banka çalışma saatleri ve detaylar…

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Türkiye'de hizmet veren Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, Halkbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Akbank ve QNB Finansbank gibi büyük bankalar, genellikle sabah 09.00'da açılıyor ve akşam 17.00 veya 18.00'de kapanıyor. Ancak, bankalar öğle arası tatili uyguladığı için belirli saatler arasında gişe hizmeti vermiyor.

Banka çalışma saatleri

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışan VakıfBank şubelerinin müşteri kabul saatleri 17.00'de sona ermektedir.

İş Bankası çalışma saatleri

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri sabah 09.00'da açılıyor, 12.30'a kadar hizmet veriyor. Öğle tatili sonrası tekrar 13.30'da açılarak 17.00'ye kadar hizmet sunuyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank, diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunmaktadır. Çalışma saatleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 18.00 olarak güncellenmiştir.

Yapı Kredi şubeleri çalışma saatleri

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Akbank şubeleri çalışma saatleri

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet sunmaktadır.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank müşterileri için şube çalışma saatleri ise 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 olarak belirlenmiştir.

Bankaların öğle saatleri