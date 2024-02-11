11 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bandırmaspor - Ç. Rizespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bandırmaspor - Göztepe CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir?

BANDIRMASPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor ile Göztepe arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 11 Şubat Pazar günü saat 13:30'da Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından takip edebilirler.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.