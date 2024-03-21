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Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu?

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BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Dursunbey merkezli depremin derinliğini 7.7 kilometre olarak hesapladı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Dursunbey merkezli 4 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in yanı sıra Bursa ve Kütahya'da da hissedildi.

BALIKESİR İKİ GÜNDÜR SALLANIYOR

Öte yandan önceki gün aynı ilçede 3,5 büyüklüğünde, 19 Mart'ta ise 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu?

Osman Demir
Osman Demir
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