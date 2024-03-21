Balıkesir'de deprem mi oldu? Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu?
BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.20'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Dursunbey merkezli depremin derinliğini 7.7 kilometre olarak hesapladı.
DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Dursunbey merkezli 4 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in yanı sıra Bursa ve Kütahya'da da hissedildi.
BALIKESİR İKİ GÜNDÜR SALLANIYOR
Öte yandan önceki gün aynı ilçede 3,5 büyüklüğünde, 19 Mart'ta ise 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.