Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin ayrıntılarını canlı yayında anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon canlı yayınında "Ev Sahibi Türkiye" projesi hakkında merak edilen soruları yanıtladı. "Taziye evinden aile sağlığı merkezine; spor salonundan anaokullarına kadar her şey düşünüldü" diyen Bakan Kurum, inşa edilecek yaşam alanlarının sahip olacağı imkanları ve sosyal donatıları paylaştı.

500 KONUTA, 500 MAHALLE KONAĞI

Bakan Kurum'un açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Sosyal donatılar ne olacak? Şimdi biz bu projede öncelikli olarak mahalle kültürünün, komşuluk ilişkisinin yaşamasını önemsiyoruz. Bugün aslında lansmanını gerçekleştirdiğimiz, vatandaşımızla da paylaştığımız yerde 500 konuta düşecek şekliyle 500 tane de 'mahalle konağı' yapacağız.

"VATANDAŞIMIZIN İHTİYAÇ DUYDUĞU HER TÜRLÜ SOSYAL DONATI OLACAK"

Camisi, okulu orada vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu her türlü sosyal donatı olacak. Peki ne olacak bu mahalle konağında? Yaklaşık 500 metrekare içinde taziye olacak, yani orada vatandaşımızın iyi gününde, kötü gününde orayı kullanabileceği bir toplanma mekanı. İşte orada nişan merasimini yapabileceği, orada düğünle ilgili belki söz işlerini yapabileceği bir mekan olacak.

HER SİTEYE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

500 tane aile sağlığı merkezi olacak içinde. Yani aile sağlığı orada vatandaşımız ilk sağlık hizmetini hemen sitesinin içinde bulunan aile sağlığı merkezine gidecek ve eğer oradan hastaneye gitmesi gerekiyorsa oradan gidecek.

BAKIM EVİ, ANAOKULU, SPOR SALONU VE EL SANATLARI ÜRETİM MERKEZİ...

Gündüz bakım evi, anaokulu orada yine ailelerimiz çocuklarını orada anaokulu olarak oraya bırakabilecekler çalıştığı zaman. Yine emekli vatandaşlarımız hem oradaki ev hanımı kardeşlerimiz o el sanatları üretim merkezinde faaliyetler yapabilecekler. Spor salonumuz var. Yani burada bütün vatandaşlarımız lüks bir sitede olması gereken ne varsa hepsinin içinde barındırıldığı bir spor salonuyla yine sporlarını yapabilecekler.

MİSAFİRLER İÇİN MİSAFİRHANE

Misafirhanemiz var. Bu ne için? 1+1, 2+1 daireler yapıyoruz ya. Oldu ya; annesi babası misafirliğe gelmek istedi. Oradan rezervasyon yapacak. Ve orada ailesini misafir edebilecek."