Bahar dizisi Rengin kim? Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında?
Bahar dizisi Rengin kim? Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisinde Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya, izleyicilerin merak konusu oldu. Ekranların sevilen ismi Ecem Özkaya'nın yaşamı, kariyeri ve oyunculuk geçmişi hakkında bilgi almak isteyenler için detaylar haberimizde.
Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi, ilk yayın gününden itibaren ilgi odağı oldu. Başrolünde Demet Evgar'ın bulunduğu Bahar dizisi her hafta heyecanla bekleniyor. Her yeni bölümde ilgi çekici farklı olaylar yaşanırken, dizide "Rengin" karakterine can veren Ecem Özkaya da konuşuluyor. Ecem Özkaya'nın kim olduğu araştırılıyor. Bahar dizisi Rengin kim? Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...
ECEM ÖZKAYA KİMDİR?
Ecem Nur Özkaya (d. 25 Haziran 1988, İstanbul), Türk oyuncu. Kanlı Komedya isimli oyundaki çalışmaları ile 23. Sadri Alışık Ödülleri'nde Tiyatro alanında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Ecem Nur Özkaya, Maltepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümünde eğitim almıştır. 2012-2015 yılları arasında TRT 1'de ve FOX'ta yayımlanan Zengin Kız Fakir Oğlan dizisinde Biricik karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı isimli dizide Melek karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, Kartallar Yüksek Uçar (2007), Havalimanı/İyi Uçuşlar (2008), Cümbür Cemaat Aile (2010), İffet dizilerinde ve Sizi Seviyorum isimli sinema filminde oynamıştır. Baba tarafından Kırgız, anne tarafından ise Çerkez kökenlidir.
FİLMOGRAFİSİ
2007 Kartallar Yüksek Uçar Seval
2008 Havalimanı/İyi Uçuşlar İdil
2009 Elveda Rumeli Küçük Zarife
2010 Cümbür Cemaat Aile Zeynep
2011-2012 İffet Nil
2012-2015 Zengin Kız Fakir Oğlan Biricik Yılmaz
2016-2017 Hayat Şarkısı Melek Çamoğlu
2018 Can Kırıkları Aysel Karadağ
2020-günümüz Gönül Dağı Zahide Kaya
Sinema
2009 Sizi Seviyorum Eda
2016 5 Dakkada Değişir Bütün İşler Ceyda
2019 Kim Daha Mutlu Aylin