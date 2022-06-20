AYT Soruları ve Cevapları 2022: AYT soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM YKS-AYT cevap anahtarları ne zaman açıklanır?

19 Haziran Pazar günü (dün) gerçekleştirilen YKS'nin 2. oturumu AYT sonrası AYT Soruları ve Cevapları 2022: YKS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS-AYT cevap anahtarları ne zaman açıklanır? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, cevap anahtarı ve soru kitapçığı ne zaman, hangi gün, saat kaçta açıklanır?

2022 YKS NE ZAMAN?

2022 - TYT (1. oturum) : 18 Haziran 2022 Cumartesi, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

2022 - AYT (2. oturum) : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

2022 - YDT (3. oturum) : 19 Haziran 2022 Pazar, Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

AYT SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Dün yapılan AYT soruları ve cevapları henüz açıklandı. ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden AYT soru kitapçığına ulaşabilirsiniz.

2022 AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Haberler.com - Gündem