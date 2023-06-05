14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de yeni MYK belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlanırken MYK üye sayısı 17'den 15'e düştü. MYK üyesi olan Aysu Bankoğlu ise merak edildi. Peki, Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli?

Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli? soruları merak ediliyor. 14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sonucu tüm MYK üyeleri istifa etmişti. CHP'de yeni MYK üyeleri belli oldu. MYK üyesi olan Aysu Bankoğlu kimdir? Aysu Bankoğlu kaç yaşında, nereli?

AYSI BANKOĞLU KİMDİR?

Aysu Bankoğlu, 1989 yılında Bartın'da doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Nursen'dir. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'nde, Amerika'da Cornell Üniversitesi'nde çeşitli eğitim programlarına katıldı. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku bölümünde "Yasama Meclislerinde Komisyonlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Yasama Sürecindeki Rolü" konulu tezi ile yüksek lisans yaptı.

İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak serbest avukatlık yaptı.Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesidir.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.