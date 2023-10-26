Aydın'da bulunan Işıklı Kız KYK yurdunda asansör kazası meydana geldi. Kazada ölü ve yaralıların olup olmadığı araştırılmaktadır. Peki, Aydın KYK yurdu asansör düşmesinde kaç ölü var? Işıklı Kız KYK yurdunda son durum ne? İşte detaylar...

Aydın KYK yurdu asansör düşmesinde kaç ölü var? Işıklı Kız KYK yurdunda son durum ne?

Aydın KYK yurdunda asansör düşmesi sonucunda çok sayıda kişi yaralandı. Gündeme gelen haberlerin ardından asansör düşmesi sonucunda kaç kişi öldü merak konusu oldu. Savcılık tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Arama motorlarında Aydın Işıklı Kız KYK yurdundaki son durumu sorgulatılıyor. Peki, Aydın KYK yurdu asansör düşmesinde kaç ölü var? Işıklı Kız KYK yurdunda son durum ne? Detaylar haberimizde...

AYDIN KYK YURDU ASANSÖR DÜŞMESİNDE KAÇ ÖLÜ VAR?

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan bir öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Olay, saat 00.05 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Yurttaki 15 kişilik asansöre iddiaya göre 16 kişinin binmesi sonucu arıza yaptı. Asansörün aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan bir öğrenci çıkmak istedi. Bu sırada asansörün hareket etmesiyle kız öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti.

IŞIKLI KIZ KYK YURDUNDA SON DURUM NE?

Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda aşırı yük nedeniyle arıza yapan asansörden çıkmaya çalışan bir öğrenci sıkışarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra çok sayıda öğrenci yönetimi protesto edip "Yönetim istifa" sloganları attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yurt müdürü açığa alınmış olup, olayla ilgili müfettiş görevlendirilerek gerekli incelemeler başlatılmıştır. İncelemeler neticesinde varsa ihmali tespit edilen sorumlular hakkında gereği yapılacaktır." denildi.