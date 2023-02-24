UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Yapılacak olan kura çekimi EFA Genel Merkezi'nde bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Peki, Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu mu?

Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek son 16 turuna doğrudan yükselmişti. 32 turundaki maçların tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Avrupa Ligi son 16 turu Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu mu?

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Arsenal, Real Betis, Real Sociedad, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg ve Union Saint-Gilloise ile temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turuna doğrudan takımlar oldu. Dün gece 32 turu maçlarının tamamlanmasının ardından sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri belli oldu.

AVRUPA LİGİ SON 16 TURU FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle: