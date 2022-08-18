Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Austria Wien oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı? merak ediyor.