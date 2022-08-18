Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Austria Wien oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı? merak ediyor.
Austria Wien nerenin takımı? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Austria Wien oldu. Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Austria Wien nerenin takımı? Austria Wien hangi ülkenin takımı? merak ediyor. İşte detaylar...
Austria Wien, Avusturya'nın Viyana şehrinde kurulan futbol kulübüdür. Mor beyazlı ekip Bundesliga'da mücadele etmektedir.
Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18.08.2022 Perşembe günü oynanacaktır.
Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18.08.2022 Perşembe günü saat 22.00'da oynanacaktır.
Austria Wien - Fenerbahçe maçı Vienna'da, Generali Arena Stadyumu'nda oynanacak.