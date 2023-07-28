AŞUREYE SÜT KONUR MU? Aşureye süt girer mi? Aşure tarifi 2023!

Aşure, geleneksel bir Türk tatlısıdır ve genellikle Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü'nde yapılarak paylaşılır. İşte lezzetli aşure tarifi haberimizdedir…

Aşureye süt girer mi? Sorusu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, Aşureye süt konur mu? İşte detaylar…

AŞUREYE SÜT KONUR MU?

Sorumuzun cevap lezzetli aşure tarifimizdedir…

Malzemeler:

1 su bardağı buğday (aşurelik buğday)

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı haşlanmış kuru baklagil (kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı vb.)

1 su bardağı haşlanmış kuru meyve (kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı vb.)

1 su bardağı dövme buğday

1 su bardağı şeker

8 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı kakule (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)

Ceviz, fındık veya fıstık içi (üzeri için)

Yapılışı:

1. Buğdayı ve nohutu ayrı kaplarda yıkayın ve su dolu kaplarda bir gece kadar suda bekletin. Ertesi gün suyu süzüp yıkayın.

2. Buğdayı tencereye koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte buğdaylar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 1 saat haşlayın. Ardından nohut ve kuru fasulyeyi de ekleyin ve yumuşayıncaya kadar haşlamaya devam edin. Daha sonra haşlanmış kuru baklagilleri ekleyin ve karıştırın.

3. Ayrı bir tencerede dövme buğdayı haşlayın.

4. Haşlanmış buğday, nohut, fasulye ve kuru baklagillerin üzerine dövme buğdayı, haşlanmış kuru meyveler ve şekeri ekleyin. Karıştırarak pişirmeye devam edin.

5. Sütü ekleyin ve kıvam alıncaya kadar karıştırın. Tarçın, kakule ve vanilyayı da ekleyerek tatlandırın.

6. Kaynamaya başladığında ocağı kısın ve ara sıra karıştırarak yaklaşık 30 dakika daha pişirin.

7. Aşure kıvamına geldiğinde ocağı kapatın ve tuzunu ekleyin. Aşureyi bir tepsiye veya kaselere dökün.

8. Soğuduktan sonra üzerini dilediğiniz gibi ceviz, fındık veya fıstık içi ile süsleyin.

Afiyet olsun! Aşure, genellikle soğuk olarak servis edilir ve misafirlerle, aileyle ve komşularla paylaşmak için harika bir tatlıdır. Geleneksel olarak Muharrem ayında yapıldığı için aşureyi bu özel ayın 10. günü olan Aşure Günü'nde yapmak ve paylaşmak da güzel bir adettir.