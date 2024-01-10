ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 10 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

10 OCAK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 10.01.2024 17:20:00

Tamir Tarihi: 10.01.2024 19:30:00

Detay: Ata mahallesi 1097 sokak no:5 önü,100 lük şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır,

Etkilenen Yerler: Ata mahallesi, huzur mahallesi, Öveçler mahallesi, gökkuşağı mahallesi.

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 10.01.2024 15:35:00

Tamir Tarihi: 10.01.2024 20:30:00

Detay: HASANOĞLAN BAHÇELİEVLER MAH MENDERES BULVARINDAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.

Etkilenen Yerler: H.BAHÇELİEVLER MAH ALT KOTLARI

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 11.01.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.01.2024 16:00:00

Detay: ETİMESGUT İLÇESİ BAHÇEKAPI MAHALLESİ FEN İŞLERİ CADDE İÇERİSİNDE Ø200 MM ÇELİK İÇME SUYU HATTININ YENİLENME ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: ETİLER MAHALLESİ VE ERLER MAHALLESİ GENELİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ BİR KISMI(2680-2681-2686-2687-2688-2689 CADDE VE SOKAKLAR), HAVA LOJMANLARI (TREN YOLU ALT KISMI)