ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

25 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 25.12.2023 09:30:00

Tamir Tarihi: 26.12.2023 08:00:00

Detay: Gazi Mahallesi Şehit Rahmi Caddesi içerisinde su inşaat dairesi başkanlığı tarafından yürütülen içme suyu hat imalatı çalışması nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Gazi Mahallesi tamamı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 25.12.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 25.12.2023 18:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Nurettin Karaoğuz Sokakta Bulunan Abone Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Öziş sitesi Ve Civarı (Başağaç Mahallesinin Bir Kısmı)