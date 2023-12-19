ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 19 Aralık Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...

18 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 19.12.2023 12:00:00

Tamir Tarihi: 20.12.2023 17:00:00

Detay: Ayaş İlhan Mahallesi içerisinde Su İnşaat dairesi başkanlığı tarafından bakım onarımı yapılan içmesuyu deposunun sızdırmazlık testi nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş İlhan Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 19.12.2023 09:30:00

Tamir Tarihi: 19.12.2023 23:55:00

Detay: Saraycık Mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: saraycık toki tamamı.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 19.12.2023 13:30:00

Tamir Tarihi: 19.12.2023 20:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arızadan Dolayı Plansız Su kesintisi Uygulanmaktadır (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Hacıkara Mahallesi Tamirciler Sokak Ve Hacıkara Mahallesinin Bir Kısmı

KAZAN

Arıza Tarihi: 19.12.2023 16:00:00

Tamir Tarihi: 19.12.2023 19:00:00

Detay: Kahramankazan Saray Mahallesi, içme suyu ihtiyacının karşılandığı Susuz depo istasyonunda meydana gelen arıza sebebiyle kesinti yaşanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Saray Mahallesi