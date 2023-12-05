ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Aralık Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 6 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Çankaya su kesintisi, Gölbaşı su kesintisi, Beypazarı su kesintisi ve Altındağ su kesintisi merak ediliyor. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 6 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!
6 ARALIK ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 5.12.2023 15:20:00
Tamir Tarihi: 5.12.2023 18:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ OSTİM OSB MAH 1259 SK DA Kİ Ø100 LÜK ÇELİK BORUDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: OSTİM ÖRNEK SANAYİİ
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 5.12.2023 16:20:00
Tamir Tarihi: 5.12.2023 20:30:00
Detay: Beytepe Mahallesi Orhangazi Bulvarı 37 numaralı bina önünde ani oluşan Ø140'lık şebeke hattı arızasından kaynaklı su kesintisi yaşanmaktadır.
Etkilenen Yerler: Beytepe Mahallesi Acar evleri ve civarı
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 4.12.2023 18:00:00
Tamir Tarihi: 5.12.2023 23:00:00
Detay: AKKUZULU MAHALLESİ KÜMEEVLERDE OLUŞAN 250 DUCTİL BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR
Etkilenen Yerler: AKKUZULU MAHALLESİ GENELİ