ASKİ Ankara su kesintisi: 26 Ocak Ankara su kesintisi listesi!

ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İşte ASKİ 26 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

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Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 26 Ocak Ankara su kesintisi saatleri...

ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

MAMAK

Arıza Tarihi: 26.01.2023 09:00:00

Tamir Tarihi: 26.01.2023 17:00:00

Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ Ege mah Dma çalışması nedeniyle 26/01 2023 saat 09:00 İle 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Ege mahallesi

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 26.01.2023 15:30:00

Tamir Tarihi: 26.01.2023 22:00:00

Detay: Etimesgut İlçesine bağlı Süvari Mahallesi içerisinde Ø100 lük Ductil içme suyu şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve Anlayışınız için teşekkür eder, Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Süvari Mahallesi, Piyade Mahallesi ve Elvan Mahallesi Tamamı

SİNCAN

Arıza Tarihi: 26.01.2023 16:30:00

Tamir Tarihi: 26.01.2023 19:30:00

Detay: 29 Ekim mahallesi 734 sokak içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 738 sokak 731 sokak 729 sokak 734 sokak 59 cadde 58 cadde 743sokak 726 sokak ve 57 cadde