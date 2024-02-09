Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ara zam olacak mı?

Asgari ücret 2024 yılı ocak ayında yapılan zamla 17 bin 2 liraya yükseltilirken, yıl içinde ara bir zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusuydu. Peki, Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ara zam olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI, ARA ZAM OLACAK MI?

Ara zam beklentisi olan milyonları üzecek raporda, 2024'te asgari ücrete ara zam yapılmayacağına işaret edilerek "2024 yılında asgari ücretin yılın ikinci yarısında güncellenmeyecek olmasının, parasal sıkılığın etkinliğini artırarak dezenflasyonist sürece önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Son yıllarda asgari ücretin yılda iki defa güncellenmesinin önemli etkisiyle ücret artışlarının talep etkisi giderek daha baskın hale gelmiştir" denilen raporda "Bu doğrultuda, asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncellenecek olması, parasal sıkılaştırmanın etkinliğine yılın ikinci çeyreğinde katkı sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MESAJI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kasım ve aralık ayında yaptıkları açıklamalarda 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı vermişlerdi.