Asgari ücret toplantısı CANLI YAYIN! 11 Aralık Asgari Ücret Komisyon Toplantısı İZLE!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak. Ülke genelinde milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret tespiti, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu önemli toplantı tüm detaylarıyla canlı yayında izlenebilecek. İşte, Asgari ücret komisyon toplantısı canlı yayın linki

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammında olası senaryolar da belli oldu. 2024'te asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor. Asgari ücrette memur maaş artışı baz alınırsa yüzde 50 artışla net tutar 17 bin 103 liraya yükselecek. Komisyon toplantılarında, satın alma gücü paritesi ele alındığı için enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zamda da belirleyici oluyor. Merkez Bankası'nın yüzde 65 yılsonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olacağı tahmin ediliyor. Asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 962 liraya yükselecek.