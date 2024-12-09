Asgari ücret nasıl belirleniyor? 2025 Asgari ücret zam oranı tahmini neler?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak ve yeni asgari ücret zam oranı ne zaman belli olacağı merak ediliyor. 2025 asgari ücret zam oranı tahmini neler ve asgari ücret kaç TL olacağı gündemde. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, tüm toplumu ise dolaylı olarak etkileyen yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci, yarın resmen başlayacak. Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI TAHMİNİ

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ temsil edecek.

TİSK heyetine Genel Sekreter Akansel Koç, TÜRK-İŞ heyetine ise Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. İşçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi olarak çalışan Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak.

Asgari ücret pazarlığında işçileri temsil eden TÜRK-İŞ, henüz yeni asgari ücrete dair resmi talebini açıklamadı. Ancak Genel Başkan Ergün Atalay'ın, 2024'te gerçekleşen enflasyonun ve 2025 yılı için beklenen enflasyonun kabul edilemez olduğunu vurgulaması dikkat çekti.

İşverenleri temsil eden TİSK ise asgari ücretin dengeli, istihdamı destekleyici ve rekabet gücünü koruyacak bir seviyede olması gerektiğini ifade ediyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.