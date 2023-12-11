Asgari ücretin ne kadar olacağına dair merak edilen soruların yanıtları aranıyor. Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantılar ve görüşmeler devam ediyor. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? Yeni asgari ücret açıklandı mı? İşte detaylar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği asgari ücretin açıklanacağı tarih araştırılmaktadır. Arama motorlarında yeni asgari ücret açıklandı mı sorgulatılıyor. Peki, Asgari ücret belli oldu mu? Yeni asgari ücret açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde. Kulislerde konuşulanlara göre, asgari ücret zammında alt sınır yüzde 40. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 37.76'lık oranın en az yüzde 40'a yuvarlanması bekleniyor. Ancak bu oranın refah payı eklemesiyle yüzde 45-50 kadar çıkması gündemde. Eğer zam yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 963 lira, yüzde 45 olursa 16 bin 533 lira, yüzde 50 olursa 17 bin 103 lira olacak.