Artvin'de engelli bireyler ilk kez yamaç paraşütü heyecanı yaşadı

ARTVİN - Türk Hava Kurumu Artvin Şubesi, "10-16 Mayıs Engeliler Haftası" kapsamından görme ve bedensel engelli vatandaşlara ilk kez yamaç paraşütü heyecanı yaşattı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 910 rakımlı Cefuka Tepesinde düzenlenen etkinlikte, Türk Hava Kurumu, tecrübeli pilotları eşliğinde görme ve bedensel engelli dört vatandaş ilk kez tandem (ikili) atlayış heyecanı yaşadı.

Hopa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı bedensel engelli Aydoğan Can Yılmaz, görme engelli Hamdi Ustabaş ve iki ayağına protez takılan fiziksel engelli Aydın Aydın, Artvin Engelliler Derneği üyesi Hangül Aktaş ilk kez bu heyecanı yaşadı.

Türk Hava Kurumu uçuş öğretmeni Pilot Ali Zaimoğlu, Türk Hava Kurumu Pilotu Yücel Bayram, engelli bireyle eşliğinde 6 kilometrelik mesafeyi havadan süzülerek Kemalpaşa sahiline iniş yaptılar.

Türk Hava Kurumu Artvin Şube Başkanı Emin Üçüncü yaptığı açıklamada "İçinde bulunduğumuz dünya engelliler haftası bu kapsamda yamaç paraşütü sporunu engelli vatandaşlarımızla tanıştırdık. Uçmak isteyen arkadaşların bu anlamı gününde yanında olmak istedik. Genel merkezden hocalarımız geldi. Bugün uçuş için oldukça elverişli bir ortam var. Çok güzel uçuşlar yapıldı. Bu önemli anlamlı haftada yamaç paraşütüyle tanıştırıp hem de onları uçurmak istedik. Görme engelli, bedensel engelli iki ayağı protez olan arkadaşımız var. Yamaç paraşütü için uygun hazırlanan bir tepe" dedi.

Geçirdiği kaza sonucu iki bacağında protez olan Aydın Aydın ise "İlk kez böyle bir tecrübe yaşadım. Zaten hocalarımın takipçisiyim. Böyle bir şey teklif edilince düşünmeden kabul ettim. Çok heyecanlıyım uçacağız inşallah" derken, Türk Hava Kurumu Uçuş Eğitmeni Ali Zaimoğlu," Artvin'de bugüne özel bir program yaptık inşallah keyifli bir uçuş yapacağız. Daha önce bu tür tecrübelerimiz oldu. Biz bunu bir engel olarak düşünmüyoruz asıl engel bunun engel olduğunu düşünmek. Bunu yapabildiklerini hep beraber gördük. Bizde bu uçuştan en fazla keyif alanlardanız" diye konuştu.

Artvin Engelliler Dernek Başkanı Hatice Nur Ersöz ise, "Türk Hava Kurumu uçmayan kimse kalmasın projesi kapsamında bugün engelli bireyleri yamaç paraşütüyle tanıştı. Görme engelli bedensel engelli arkadaşlarımız ilk defa uçuş yapıyor. Engel zihinlerde kalpte olmasın fırsat verilince yamaç paraşütü sporunu yapabileceklerini gördük. Atatürk' ün dediği gibi istikbal göklerdedir bizde göklere aşık insanlar olduğumuz için zirveleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.