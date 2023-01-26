Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine yapımcı Türker İnanoğlu'nun isteği üzerine geçtiğimiz kasım ayında ara verildi. Merak edilenler arasında ise Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı? Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar final mi yaptı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisinin çekimleri yapımcı Türker İnanoğlu'nun talebi üzerine kasım ayında durduruldu. Haftalardır ekrana gelmeyen dizinin akıbeti ise belli oldu. Arama motorlarında ise Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı? Arka Sokaklar bitti mi? Arka Sokaklar final mi yaptı? soruları aratıldı.

ARKA SOKAKLAR YAYINDAN KALDIRILDI MI?

17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi. Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor. Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.