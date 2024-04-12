Ark Invest, Coinbase Hisselerini Satarak OpenAI'a Yatırım Yaptı

Yatırım şirketi Ark Invest, önemli bir yatırım hamlesi gerçekleştirerek Coinbase hisselerinin bir kısmını sattı ve yapay zekâ şirketi OpenAI'ye yatırım yaptı.

Ark Invest, Yatırımlarında Yapay Zekâ Odaklı Bir Dönüş Yaptı

Cathie Wood liderliğindeki yatırım şirketi Ark Invest, iki ayrı borsa yatırım fonundan toplamda 20,4 milyon dolar değerinde 77.561 adet Coinbase hissesi sattığını açıkladı. Bu satış, Perşembe günü Cathie Wood'un yönetimindeki Ark tarafından gerçekleştirildi. İşlemler, ARKK adlı Innovation ETF'sinden 16,7 milyon dolarlık 63.627 hisse ve ARKW adlı Next Generation Internet ETF'sinden 3,7 milyon dolarlık 13.934 hisse şeklinde yapıldı.

Ark Invest'in stratejisi, ETF portföylerindeki bireysel hisse oranlarının yüzde 10'u geçmemesini sağlamak şeklinde açıklanıyor. Bu politika, hisse senedi fiyatlarındaki değişimlere göre ağırlıkların sürekli olarak yeniden dengelenmesini gerektiriyor. Şirketin son verilerine göre ARKK fonunda Coinbase, Tesla'nın ardından yüzde 9,7 ile ikinci en büyük hisse sahibi konumunda bulunuyor. ARKW fonunda ise yüzde 9,9 ile Ark'ın kendi Bitcoin ETF'si ARKB'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

ARKK'nın Coinbase varlıklarının piyasa değeri 696 milyon dolar iken ARKW'nin COIN hisseleri 169 milyon dolar değerinde. Bu fonlar, son bir yıl içinde sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 55 oranında değer kazandı. TradingView verilerine bakıldığında Coinbase hisseleri Perşembe günü piyasa kapanışında 263,01 dolardan işlem gördü ve bu değerle yılbaşından bu yana yüzde 52 artış gösterdi. Hisse senetleri, Kasım 2021'de kaydedilen rekor seviye olan 342,98 doların yüzde 25 altında işlem görüyor. Son verilere göre Coinbase'in piyasa değeri şu anda 48,9 milyar dolar seviyesinde yer alıyor.

Ark Invest tarafından yapılan açıklamada, borsada işlem görmeyen özel bir fon olan Ark Venture Fund aracılığıyla OpenAI'ye yatırım yaptığını duyurdu. Firmanın bu yatırımı ilk kez 10 Nisan'da gerçekleşti. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman, aynı zamanda Worldcoin isimli kripto projesinin de kurucu ortağı olarak dikkat çekiyor. Ark Invest müşterilerine gönderdiği bir e-postada, OpenAI'nin GPT ve DALL-E gibi modellerle yapay zekâ araştırmalarında önemli atılımlar yaptığını ve ChatGPT ile yapay zekâ alanına öncülük ettiğini belirtti. Son olarak Ark Venture Fund, kurulduğu tarihten bu yana yüzde 21'lik bir getiri sağladı.