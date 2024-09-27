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Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!

Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!
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Aras Kargo mesai saatleri 2024 ve Aras Kargo saat kaçta açılıyor sorusu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Aras Kargo, 2024 yılı itibarıyla belirli saatler arasında hizmet vermektedir. Aras Kargo'nun çalışma saatleri ve dağıtım saatleri sık sık merak ediliyor. Aras Kargo Cumartesi-Pazar dağıtım yapıyor mu ve hafta sonu Aras kargo çalışma saatleri gündeme geliyor. Peki, Aras Kargo hangi saatler arasında açık?

Aras Kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve Aras Kargo hangi saatler arası açık sorularına yanıt aranıyor. Aras kargonun gönderimi veya teslimat işlemleri için belirtilen saatler içerisinde gerçekleşir. Aras kargo dağıtım saatleri ve Aras kargo cumartesi çalışma saatleri merak ediliyor. Aras Kargo kaçta kapanıyor 2024? Detaylar haberimizdedir…

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Pazartesi: 09.00 - 18.00

Salı: 09.00 - 18.00

Çarşamba: 09.00 - 18.00

Perşembe: 09.00 - 18.00

Cuma: 09.00 - 18.00

Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!

ARAS KARGO DAĞITIM SAATLERİ 2024

Pazartesi: 09.00 - 18.00

Salı: 09.00 - 18.00

Çarşamba: 09.00 - 18.00

Perşembe: 09.00 - 18.00

Cuma: 09.00 - 18.00

Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!

ARAS KARGO SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo şubeleri 09:00 ile 18:00 arasında açık olmaktadır. Ayrıca, Aras Kargo, Cumartesi günleri kargo dağıtımı yapmaktadır.

Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!

ARAS KARGO SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Aras Kargo şubeleri, 09:00'dan 18:00'a kadar hizmet vermektedir. Ayrıca, Cumartesi günleri de kargo dağıtımı gerçekleştirmektedir.

ARAS KARGO HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Aras Kargo hafta sonu ise farklılık göstermektedir; Cumartesi günü açılış saati yine 09:30 olup, kapanış saati 15:00'tedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde Aras Kargo hizmet vermemektedir.

Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!

ARAS KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

Aras Kargo Cumartesi saat 09.30'da açılıyor ve 15.00'te kapanıyor.

Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri!

ARAS KARGO PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Pazar günleri ise Aras Kargo şubeleri kapalıdır ve dağıtım yapılmamaktadır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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