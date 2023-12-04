Aralık ayı için belirlenen TEFE TÜFE kira artış oranı bilgileri yayınlandı. Kiracılar ve ev sahipleri tarafından merakla beklenen oranlar, ekonomik gelişmeler ışığında belirlendi. Peki, Kira artış oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kira artış oranları belli oldu. Aralık ayında kira artış oranı yüzde kaç olacak merak konusu oldu. Arama motorlarında TEFE TÜKE kira artış oranı sorgulatılıyor. Peki, Kira artış oranı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ?

Hükümet konut kiralarına yüzde 25'lik zam sınırı getirirken bu uygulama iş yerlerini kapsamıyor. İş yeri kiralarına zam hala enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıklandığı veriye göre aralıkta iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,40 oranında zam yapılabilecek.

TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, kasımda TÜFE aylık yüzde 3,28 arttı, yıllık yüzde 61.98 oldu. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 53,40 olarak gerçekleşti. Buna göre, aralık ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,40 oranında zam yapılabilecek.