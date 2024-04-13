ANTALYA TELEFERİK KAZASI SON DAKİKA: Antalya'da teleferik kazasında son durum ne? Teleferik kazasında kaç kişi kurtarıldı?

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Peki, Antalya'da teleferik kazasında son durum ne? Teleferik kazasında kaç kişi kurtarıldı?

ANTALYA'DA TELEFERİK KAZASINDA SON DURUM NE?

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığının helikopteriyle yapıldı. Bu arada, kazanın ardından teleferik sisteminin durması nedeniyle havadaki kabinlerde çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan kişilerin güvenli bir şekilde aşağı indirilmesi için de çalışma yapıldığı ve çevre illerdeki kurtarma ekiplerinden destek istendi. Kazada mahsur kalan 184 kişiden 87'si kurtarıldı, 10 kabinde kurtarma çalışmaları sürüyor.

ANTALYA'DA TELEFERİK KAZASINDA ÖLÜ VAR MI?

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri parçalandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Havada asılı kalan diğer kabinlerdik 184 kişi için kurtarmak çalışmaları başlatıldı. Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün (54) yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

BAKAN TUNÇ: SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını belirtti. Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi: "Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki teleferik direğinin kırılarak seyir halindeki kabinlerden birinin düşmesi sonucu meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Teleferik kabinlerinde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılması için çalışmalar büyük bir dikkat ve hassasiyetle devam etmektedir. Önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşılmasıdır. Hepimizi üzen olayla ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.

Olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için makine mühendisi, elektrik mühendisi ve iş sağlığı güvenliği uzmanlarından oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, hali hazırda olay yerinde incelemelerine devam etmektedirler. Adli soruşturma, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda tüm yönleriyle sürdürülmektedir."