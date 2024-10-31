Mourinho'yu kim, nasıl sakatladı?

Mourinho'yu hangi futbolcu sakatladı? Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe'de bugün gerçekleştirilen antrenmanda talihsiz bir olay yaşandı. Mourinho bir futbolcu tarafından sakatlandı. Peki, Mourinho'yu kim, nasıl sakatladı? Detaylar...

MOURİNHO'YU KİM, NASIL SAKATLADI?

Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, bugünkü antrenmanda İsmail Yüksek ile yaşadığı çarpışma sonucu sakatlık geçirdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Portekizli hocanın sekerek yürümesi ise dikkat çekti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, antrenman sırasında İsmail Yüksek ile çarpıştı. Portekizli teknik adam, futbolcular tarafından ayağa kaldırıldı ve sekerek saha kenarına geldi. Durumu ciddi olmayan Mourinho'nun tesislerden sekerek çıktığı görüldü.

Öte yandan Jose Mourinho, sakatlandığı ana dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı paylaşıma "Genç hocalara bir ders: Asla oyuncularla aynı renk giymeyin. Size topu atabilirler ya da arkanızdan tekmelerler" ifadelerini kullandı.