Üye Girişi
Haberler

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 MasterChef yeni bölümü yeni bölümü ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef yeni bölümü ile ekrana geliyor. Jürileri ve yarışmacıları ile ilgi odağı olan MasterChef yakından takip ediliyor. MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Somer Siviroğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna gibi yetenekli şeflerin sunumuyla MasterChef Türkiye 2024 sezonu başlıyor. Farklı şehirlerden, ülkelerden gelen birbirinden yetenekli yarışmacıların yer alacağı MasterChef'te uzun soluklu yarışmacıların lezzetli kıyasıya mücadalesi ekranlara gelecek.

ANA KADRODA KİMLER VAR?
Ana Kadro:

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

16. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

25.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?
Kaptanlar:

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?


Mavi Takım : Kaan (K)

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?


Kırmızı Takım: Ezgi (K)

MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık yarışının kazananı henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı

 Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi
Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı

Evine yapılan baskından yeni detay! Polis yatağından bizzat uyandırmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 31 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Mourinho'yu kim, nasıl sakatladı? Kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Kasım Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Kasım Zeytinburnu, Başakşehir, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek 2025? Sine-i Millet nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.