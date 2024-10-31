Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek 2025?

Son günlerde futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek? Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek?

RONALDO KİMDİR?

Üst düzey kariyerine Sporting CP'de başlayan Ronaldo, 2003 yılında Manchester United'a transfer oldu ve ilk sezonunda FA Kupası'nı kazandı. Ayrıca arka arkaya üç Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştır. 23 yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. 2009 yılında 94 milyon euro değerinde bir transferle Real Madrid'e imza attığında, o zamanların en pahalı futbol transferinin konusu olmuştu. Bu dönemde, 2013, 2014'te ve 2016, 2017'de arka arkaya Ballon d'Or kazandı. Aynı zamanda kulübün ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

RONALDO GALATSARAY'A MI GELECEK?

Ronaldo'nun Galatasaray'a transferi konusunda bir iş adamının sponsor olacağı yönünde iddialar var ancak henüz resmi açıklama bulunmuyor.