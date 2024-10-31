Üye Girişi
Haberler

Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek 2025?

Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek 2025?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekizli dünya yıldızının Al Nassr ile yollarını ayıracağı ve yeni bir kulüp arayışına girdiği konuşuluyor. Peki,Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek?

Son günlerde futbol dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a transfer olacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek? Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek?

RONALDO KİMDİR?

Üst düzey kariyerine Sporting CP'de başlayan Ronaldo, 2003 yılında Manchester United'a transfer oldu ve ilk sezonunda FA Kupası'nı kazandı. Ayrıca arka arkaya üç Premier Lig şampiyonluğu, bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştır. 23 yaşındayken ilk Ballon d'Or'unu kazandı. 2009 yılında 94 milyon euro değerinde bir transferle Real Madrid'e imza attığında, o zamanların en pahalı futbol transferinin konusu olmuştu. Bu dönemde, 2013, 2014'te ve 2016, 2017'de arka arkaya Ballon d'Or kazandı. Aynı zamanda kulübün ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

RONALDO GALATSARAY'A MI GELECEK?

Ronaldo'nun Galatasaray'a transferi konusunda bir iş adamının sponsor olacağı yönünde iddialar var ancak henüz resmi açıklama bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting düzenledi

CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yaptı

 CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı

Tüm çağrılara rağmen 3 belediye başkanı Esenyurt'a gitmedi

 Özgür Özel: Polisler, Ahmet Özer'i yatak odasına gidip bizzat uyandırdı

Evine yapılan baskından yeni detay! Polis yatağından bizzat uyandırmış
Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum mu, kayyım mı? TDK'ye göre kayyum nasıl yazılır? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Kasım Karatay, Meram, Ereğli su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 1 Kasım Zeytinburnu, Başakşehir, Arnavutköy su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ronaldo Galatsaray'a mı gelecek 2025? Sine-i Millet nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Eyvah Eyvah 3 filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi! 1 Kasım Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, İslahiye, Nizip 1 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Kasım Beypazarı, Etimesgut, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 1 Kasım Menemen, Aliağa, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Kasım Karacabey, Gemlik, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.