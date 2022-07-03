Antalya Posta Kodu kaç? Antalya ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Antalya'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Antalya Posta Kodu kaç? Antalya ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Antalya'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Antalya ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Antalya) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Antalya ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Antalya'nın tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
Antalya'nın posta kodu 07000 'dır. Antalya'nın tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Antalya posta kodu : 07000
- Akseki posta kodu : 07630
- Aksu posta kodu : 07112
- Alanya posta kodu : 07400
- Demre posta kodu : 07570
- Döşemealtı posta kodu : 07121
- Elmalı posta kodu : 07770
- Finike posta kodu : 07740
- Gazipaşa posta kodu : 07900
- Gündoğmuş posta kodu : 07860
- İbradı posta kodu : 07680
- Kaş posta kodu : 07976
- Kemer posta kodu : 07990
- Kepez posta kodu : 07090
- Konyaaltı posta kodu : 07070
- Korkuteli posta kodu : 07810
- Kumluca posta kodu : 07365
- Manavgat posta kodu : 07600
- Muratpaşa posta kodu : 07050
- Serik posta kodu : 07511