Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 31 Mart Antalya'da nerede deprem oldu?

Antalya'da deprem mi oldu ve Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Antalya'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 31 Mart Antalya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 13.38'de, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ANTALYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre; Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 267,87 kilometre mesafede olan depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Sarsıntıdan etkilenen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem, çevre illerden de hissedilirken şu ana kadar ekiplere olumsuz bir ihbar ulaşmadı.