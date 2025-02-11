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ANLIK ALTIN FİYATLARI: 11 Şubat çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 11 Şubat çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları, küresel piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu ve 11 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

ABD'nin Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararları ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların hızla altına yönelmesine yol açtı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararını sürdürerek piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının sert yükselişinde etkili oldu. Peki, 11 Şubat 2025'te gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 10:30 itibariyle yüzde 0,19 artarak3370,83'ten işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 11 Şubat çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?Gram altın kaç TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:30 itibariyle yüzde 0,12 artışla 5463,20'den işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 11 Şubat çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?Çeyrek altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:30 itibariyle yüzde 0,12 artarak 10926,40'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:30 itibariyle yüzde 0,12 artışla 21819,08'den işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 11 Şubat çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?ONS altın ne kadar oldu

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:30 itibariyle yüzde 0,13 artışla 2910,82'den işlem görüyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 11 Şubat çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3393 liradan alınırken 3431 liradan satılıyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI: 11 Şubat çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?Yarım altın ne kadar oldu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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