ANLIK ALTIN FİYATLARI: 11 Şubat çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?

ABD'nin Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararları ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların hızla altına yönelmesine yol açtı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararını sürdürerek piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının sert yükselişinde etkili oldu. Peki, 11 Şubat 2025'te gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 10:30 itibariyle yüzde 0,19 artarak3370,83'ten işlem görüyor.

Gram altın kaç TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:30 itibariyle yüzde 0,12 artışla 5463,20'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:30 itibariyle yüzde 0,12 artarak 10926,40'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:30 itibariyle yüzde 0,12 artışla 21819,08'den işlem görüyor.

ONS altın ne kadar oldu

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:30 itibariyle yüzde 0,13 artışla 2910,82'den işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3393 liradan alınırken 3431 liradan satılıyor.

Yarım altın ne kadar oldu