ANLIK ALTIN FİYATLARI: 11 Şubat çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları, küresel piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu ve 11 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…
ABD'nin Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararları ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların hızla altına yönelmesine yol açtı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararını sürdürerek piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının sert yükselişinde etkili oldu. Peki, 11 Şubat 2025'te gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, detaylar…