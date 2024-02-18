ANKARAGÜCÜ – GALATASARAY CANLI: Ankaragücü – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Galatasaray canlı yayın linki!

Ankaragücü– Galatasaray spor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Ankaragücü spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 17 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Ankaragücü – Galatasaray maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Ankaragücü – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Ankaragücü Galatasaray canlı yayın linki!

ANKARAGÜCÜ – GALATASARAY CANLI İZLE

Ankaragücü ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 18 Şubat Pazar günü saat 19:00'da Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu mücadele, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1'i Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde takip edebilirsiniz. Aynı şekilde, beIN Sports Tod TV'yi de Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.

ANKARAGÜCÜ – GALATASARAY İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Saponara, Renaldo, Ali Sowe.

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.