Altın neden düşüyor, düşmeye devam edecek mi? 29 Ekim canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam, ons altın fiyatları ne kadar?

Güncelleme:
Altın fiyatlarındaki düşüşün sebepleri ve bu düşüşün devam edip etmeyeceği merak konusu. Altın fiyatlarındaki düşüşün nedenleri ve devam edip etmeyeceği merak konusu. 29 Ekim tarihli canlı altın fiyatlarına göre gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar? Altın neden düşüyor ve düşmeye devam edecek mi?

Altın piyasasında son günlerde hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar, fiyatlardaki düşüş ve yükseliş trendlerini yakından takip ediyor. 28 Ekim 2025 itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın fiyatları yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. 28 Ekim itibarıyla altın piyasasında dikkat çekici fiyat hareketleri gözlemlenirken, yatırımcılar "Altın neden düşüyor?" ve "Altının düşmeye devam edecek mi?" gibi kritik sorulara yanıt arıyor. Peki, altın neden düşüyor? Altının düşmesi neye bağlıdır? 29 Ekim Gram, çeyrek, yarım, tam, ons altın ne kadar? 29 Ekim canlı altın fiyatları haberimizde!

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR BUGÜN?

Altın fiyatlarında bugün gözlemlenen düşüş, hem küresel hem de yerel ekonomik dinamiklerin bir sonucudur. Küresel ölçekte, Amerikan dolarının güçlenmesi ve faiz artış beklentileri altının cazibesini görece azaltıyor. Faiz getirisi olmayan bir yatırım aracı olarak altın, yüksek faiz ortamında daha az tercih ediliyor.

Türkiye özelinde ise TL'deki hareketler doğrudan altın fiyatlarını etkiliyor. TL'deki değer kaybı yüksek olduğunda altına talep artsa da, küresel baskılar ve yatırımcıların kâr alma eğilimi fiyatların yükselmesini sınırlayabiliyor. Sonuç olarak, altındaki düşüşün nedeni tek bir faktör değil; dolardaki güçlenme, faiz beklentileri, yatırımcı davranışları ve Türkiye'deki para birimi hareketleri birlikte etkili oluyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının gelecekteki yönü kesin olarak tahmin edilemez, ancak bazı senaryolar değerlendirilebilir.

Olumlu senaryo: TL'de değer kaybı hızlanır, enflasyon beklentisi artarsa altın yeniden talep görebilir. Küresel ekonomik belirsizlik veya artan jeopolitik riskler de altına olan ilgiyi artırabilir.

Olumsuz senaryo: Faizlerin yükselmeye devam etmesi ve doların güçlenmesi altın üzerinde baskı oluşturabilir. Küresel risk iştahının artması ve yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi altın talebini azaltabilir.

Dolayısıyla altının düşüş eğilimi devam edebilir, ancak kısa vadede ani yükselişler de mümkün. Yatırımcılar, kısa ve orta vadeli beklentileri göz önünde bulundurarak karar vermelidir.

29?EKİM GRAM ALTIN NE KADAR?

29 Ekim itibariyle gram altın satış fiyatı 5.343,15 TL olarak belirlenmiştir.

29?EKİM ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı bugün için 9.289,00 TL seviyesindedir.

29?EKİM YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı 18.560,00 TL olarak açıklanmıştır.

29?EKİM TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın (Cumhuriyet altını) satış fiyatı 36.495,09 TL, bazı fiyat listelerinde ise 36.973,00 TL olarak görülmektedir.

29?EKİM ONS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı 3.954,06 USD olarak güncellenmiştir.

