Almanya'da esrar serbest mi? Almanya'da esrar içmek serbest mi?

Almanya, kişisel kullanım amaçlı esrarı kısmen yasallaştırma yolunda ilerliyor. Yeni yasa, ülkeyi Malta ve Lüksemburg'tan sonra esrarı yasallaştıran 3. Avrupa Birliği ülkesi haline getirecek. Tartışmaların ardından Almanya parlamentosunun esrar kullanımını kısmen yasallaştırması bekleniyor. Yasa değişikliği, Almanya'yı Malta ve Lüksemburg'dan sonra esrarı kişisel kullanım için yasallaştıran üçüncü Avrupa Birliği ülkesi yapacak. Peki, Almanya'da esrar serbest mi?

ALMANYA'DA ESRAR SERBEST Mİ?

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yeni mevzuatın düzenli olarak esrar kullandığı tahmin edilen 7 milyon Alman'ı uyuşturucu satıcılarından uzaklaştırmaya olanak sağlamasını beklediğini ifade etti.

Bakan Lauterbach, "Bu kısıtlama gerekli çünkü esrar özellikle büyüyen beyne zarar veriyor. Kimse bu yasayı yanlış anlamamalı: Esrar tüketimi yasallaştırılıyor, ancak bu tehlikeli olmadığı anlamına gelmiyor" diye belirtti.

DOKTORLAR, BAĞIMLILIK RİSKİ İÇİN ENDİŞELİ

Doktorlar, yasa değişikliğine karşı çıkarak uyuşturucunun daha ulaşılabilir olması durumunda gençlerin sağlığını tehlikeye atacağı ve bağımlılık riskinin artabileceği uyarısında bulundu.

MUHALEFET KARARA TEPKİLİ

Muhalefet kanadında yer alan muhafazakarlar, yeni kuralların daha fazla tüketime yol açabileceğini söyleyerek karara çıkıyorlar.

OKULLARIN 100 METRE ÇEVRESİNDE YASAK

18 yaşın altındakiler için esrar tüketimi yasaklı madde kapsamında olmaya devam edecek, 18 ila 21 yaş arasındakilerin ise yalnızca 30 grama kadar esrar satın almasına izin verilecek.

Muhalefet özellikle okullarda ve anaokullarında esrar kullanımına ilişkin uyarılarda bulundu. Bakan da buna karşılık, yasanın eğitim kurumlarının 100 metre yakınında esrar içilmesini yasaklayacağını söyledi.

ESRARI YASALLAŞTIRAN DÜNYADA 9. AVRUPA'DA 3. ÜLKE OLACAK

Yeni düzenleme ile Almanya, uyuşturucunun eğlence amaçlı kullanımını yasallaştıran dokuzuncu ülke olacak. Malta ve Lüksemburg'dan sonra ise üçüncü Avrupa Birliği ülkesi konumuna getirecek.

Bazı ülkeler esrarı ağrı kesici olarak değerlendirerek tıbbi kullanımına izin veriyor.