Aldatmak 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Aldatmak 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. A TV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Aldatmak bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Aldatmak 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aldatmak yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Aldatmak son bölümde neler oldu? Aldatmak yeni bölümde neler olacak?

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ALDATMAK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öykü'nün zehirlenmesi üzerine herkes hastaneye gider. Öykü'ye karşı büyük şefkat besleyen Güzide onu dengesiz anne-babasından korumak isterken bir kez daha Tarık ve Yeşim'in öfkesini üstüne çeker ve kendisini polisin karşısında bulur.

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık ve Yeşim cephesine karşı yaptığı cesur hamle Güzide'nin bir kez daha hedef haline gelmesine sebep olur. Güzide, mesleğini kaybetmesi üzerine iyiden iyiye dağılan hayatını toplamanın yolunu, ailesini yeniden bir araya getirmekte bulur.

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