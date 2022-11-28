Al Sancak İlk Tanıtım | Yakında TRT1'de Başlıyor!
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"Birileri var; mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri..."#AlSancak ilk tanıtımı yayında!
"Birileri var; mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri…"
#AlSancak ilk tanıtımı yayında!
Yakında @trt1'de!
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Kaynak: DailyMotion.com / TV