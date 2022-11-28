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Al Sancak İlk Tanıtım | Yakında TRT1'de Başlıyor!

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"Birileri var; mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri..."#AlSancak ilk tanıtımı yayında!

"Birileri var; mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri…"

#AlSancak ilk tanıtımı yayında!

Yakında @trt1'de!

#TRT1 Sosyal Medya Hesapları:

Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TRT1/

Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/trt1/

Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/trt1/

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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