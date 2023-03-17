2018 seçim döneminde Ak Parti'ye Toplamda 7 bin 329 müracaat yapılmıştı. 2023 seçimi için de başvurular devam ederken AK Parti'ye kaç Milletvekili başvurusu yapıldı merak edildi. Peki, AK Parti'ye kaç milletvekili aday adayı başvurusu yapıldı 2023?

2023 Türkiye Genel Seçimleri için Milletvekili Aday adayı başvuruları devam ederken hangi partiye kaç başvuru yapıldı merak edildi. Peki, Ak Parti'ye kaç milletvekili aday adayı başvurusu yapıldı 2023?

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI BAŞVURU SAYISI KAÇ?

Ak Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Tam sayıyı vereyim size, 3 bini aşkın bir rakam var ama müracat devam ediyor." dedi.

2023'DE BAŞVURU SAYISI KAÇTI?

2023'de konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne yönelik, "Toplamda 7 bin 329 müracaat söz konusu oldu. Bunun 5 bin 997'si erkek, bin 332'si bayan. Başvuranlardan 498'i engelli, 468'i 18-25 yaş arası genç." demişti.

"Toplamda 7 bin 329 müracaat söz konusu oldu. Bunun 5 bin 997'si erkek, bin 332'si bayan. Başvuranlardan 498'i engelli, 468'i 18-25 yaş arası genç." dedi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sorgun, "Toplamda 7 bin 329 müracaat söz konusu oldu. Bunun 5 bin 997'si erkek, bin 332'si bayan. Başvuranlardan 498'i engelli, 468'i 18-25 yaş arası genç." dedi.