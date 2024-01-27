AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli?

Ak Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? Merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor. 30 ilçeli İzmir'de 25 AK Partili, 5 MHP'li belediye başkan adaylarının seçime girmesi bekleniyor. Peki, AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kimdir? AK Parti Belediye Başkan adayı Murat Gökçekaya kaç yaşında, nereli?

AK PARTİ ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MURAT GÖKÇEKAYA KİMDİR?

Murat Gökçekaya, uzun süredir İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan kuyumcu bir esnaf olarak tanınmaktadır. 1994 yılından bu yana kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren Gökçekaya, yerel toplumla etkileşimde bulunmuş ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Çiğli Belediye Başkan aday adayı olmuştur.