Show TV'nin yeni dizisi Aile bugün 9. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 9. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Aile canlı izle! Show TV Aile 9. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Aile dizisi 9. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Aile 9. bölüm izle! Aile 9. bölümü canlı izle! Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Türk televizyon dizisidir. Aile dizisi canlı izle! Show TV Aile 9. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Aile dizisi nereden izlenir? Aile yeni bölümde neler olacak?

AİLE DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Aile dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi Show TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

AİLE 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aile 9. Bölüm Fragmanı yayında. Musa Uzunlar'ın hayat vereceği İlyas Koruzade ilk kez seyirci karşısına çıktı. Aslan'ın babasına benzememeye çalıştığını dile getirdiği tanıtımda Devin, Hülya'nın sofradan kaldırdığı sandalyesinin geri getirilmesini istiyor. Hülya'nın Devin'e söylediği "Seni bu aileden yapan asıl şey ne biliyor musun? Suç…" sözleri dikkat çekerken, Serhat'ın ölümünden haberdar olan Hülya büyük bir panik yaşıyor. Tanıtıma İlyas Koruzade ile Soykan ailesinin karşı karşıya geldiği anlar damgasını vuruyor. İlyas Koruzade'nin dengeleri nasıl değiştireceği büyük bir merak konusu!

AİLE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aile'nin 8. Bölümünde; Aslan ve Devin, öğrendikleri gerçekle yu¨zleşemeden; gelen bir telefonla kendilerini hastanede bulurlar. Yağmur'un tedavisi su¨rerken; ona bunu yapanın Serhat Koruzade olduğunu öğrenen Hu¨lya ise ailesini korumak için harekete geçer. Aslan; Serhat'ı öğrenmeden tu¨m deliller yok edilmelidir. Hu¨lya bu konuda Cihan'ı, kendisine yardım etmeye mecbur bırakır. Aslan bir haftanın sonunda Yağmur'a zarar veren kişinin Serhat olduğunu bulur. İşler şimdi içinden çıkılamayacak bir hale girmiştir. "Zulmu¨ görmezden gelmek mazluma ihanettir." öğretisiyle bu¨yu¨yen Aslan için Serhat'a kesilecek ceza bellidir. Ancak Devin ve Hu¨lya, kendi doğrularıyla Aslan'ın karşısında duracaklardır. Yağmur'un moralini du¨zeltmek için dışarı çıktıkları bir akşamda yaşananlar, Devin ve Yağmur arasında bu¨yu¨k bir yu¨zleşmeye sebep olurken; kendisinden bir şeyler saklandığından artık emin olan Eko ise gerçeklerin peşine du¨şer. Hu¨lya, Serhat'ın yurt dışına kaçırılması için İbo'yla iş birliği yaparken; Cihan da bu iş birliğinin bir parçası olmak zorunda kalır. Ancak Hu¨lya'nın hesaba katmadığı ihtimaller, tu¨m planlarını altu¨st eder. Serhat'ın serbest kalması, onu bir anda Devin'in adalet terazisine koyarken; Aslan'ın soracağı bir soru, Devin'in herkesin kaderini değiştirecek bir karar vermesini sağlayacaktır. Acaba Devin ne karar verecektir?

AİLE KONUSU NEDİR?

Tanınmış bir aileden gelen Aslan Soykan, kendisiyle benzer sorunlar yaşayan psikolog Devin Aydın ile tanışır ve aile içinde farklı durumlar ortaya çıkar.

AİLE OYUNCULARI KİMLER?