Adım Farah Perihan kimdir, kim canlandırıyor, gerçekte kim? Adım Farah Perihan Koşaner (Lale Başar) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin yeni dizisi Adım Farah'ın oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Perihan Koşaner oldu. Peki, Adım Farah dizisi Perihan kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Perihan Koşaner (Lale Başar) kimdir, kaç yaşında, nereli? Perihan Koşaner gerçekte kimdir? Perihan Koşaner'in dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

Adım Farah, O3 Medya imzalı, ilk bölümü 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Adım Farah dizisi Perihan kimdir, kim canlandırıyor? Adım Farah Perihan Koşaner (Lale Başar) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

ADIM FARAH PERİHAN KOŞANER KİMDİR?

Perihan Koşaner

LALE BAS¸AR

Gönül'ün annesi, Orhan'ın karısıdır. Farah'ın komşusudur. Evin yakınında, kadınların toplanma noktası olan kuaför salonunun sahibidir. Mahallede dönen her şeyden haberi vardır. Farah'tan ve genel olarak göçmenlerden hoşlanmaz. Farah'ın başlarını belaya sokacağını ve mahallelerine sorun getireceğine inanır. Bu yüzden gözü hep Farah'ın üzerindedir. Genel olarak hayata karşı öfkeli ve anlaşması zor bir insandır.

ADIM FARAH PERİHAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Adım Farah dizisinde Perihan Koşaner karakterini "Lale Başar" canlandırmaktadır.

LALE BAŞAR KİMDİR?

Lale Başar (d. 27 Ocak 1964, Ordu), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1994 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na atanan sanatçı, tiyatroda oynadığı önemli rollerin yanı sıra çeşitli dizi çalışmaları da yaptı. 2009'da Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.