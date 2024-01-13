Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Boluspor maçı nereden izlenir?

13 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Adanaspor - Boluspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Adanaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Adanaspor - Boluspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Adanaspor- Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor- Boluspor maçı ne zaman?

ADANASPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Adanaspor ile Boluspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, futbolseverlere TRT Spor ve Bein Sports 2 kanallarından canlı olarak sunulacak. TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Bein Sports 2 ise Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve Adana'da, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.