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Adana lezzet festivali ne zaman? 2022 Adana lezzet festivali hangi tarihlerde yapılacak?

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Adana lezzet festivali ne zaman? 2022 Adana lezzet festivali hangi tarihlerde yapılacak?

2022 Yılında gerçekleştirilecek olan Adana lezzet festivali, vatandaşlar tarafından yoğun heyecanla bekleniyor ve festivalin ne zaman başlayacağını merak eden kullanıcılar internet üzerinde Adana lezzet festivali ne zaman? Ve 2022 Adana lezzet festivali hangi tarihlerde yapılacak? Sorularını sık sık araştırıyorlar. Peki, Adana lezzet festivali ne zaman? 2022 Adana lezzet festivali hangi tarihlerde yapılacak?

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Bu sene 5. kez düzenlenecek olan Adana lezzet festivali insanlar tarafından merak ediliyor. Birçok farklı lezzeti içerisinde barındırmakta olan festival, geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi ile karşılanmıştı. Adana ve çevresindeki lezzetleri barındıran festival içerisinde birçok farklı lezzet yer alıyor. Festivale katılmak isteyen kişilerin ise internet üzerinde en sık araştırdığı soru, Adana lezzet festivali ne zaman? Ve 2022 Adana lezzet festivali hangi tarihlerde yapılacak? Sorusu oluyor.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN?

İçerisinde birçok farklı markanın ve ünlü isimlerin katılmakta olduğu Adana lezzet festivali, 7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bünyesinde bulundurduğu farklı markalar ve ünlü isimler ile farklı lezzetleri deneyimleyebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NEREDE YAPILACAK?

Bu yıl 5. kez düzenlenmekte olan Adana lezzet festivali, Merkez Park adresinde düzenlenecektir. Ziyaret etmek isteyen vatandaşlar için Merkez Park açık adres bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Reşatbey, Doğa Park, 01120 Seyhan/Adana, Türkiye

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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