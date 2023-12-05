Adana dürüm tarifi! MasterChef Adana dürüm nasıl yapılır?

Dürüm lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Adana dürüm ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Adana dürüm nasıl yapılır? Adana dürüm nedir? Adana dürüm nasıl yapılır, Adana dürüm yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Adana dürüm yapıldı, evde klasik Adana dürüm yapıldı! İşte en güzel Adana dürüm!

ADANA DÜRÜM TARİFİ!

Yarım kg yağlı kıyma (tercihan kuzu dana karışık)

1 kuru soğan

2 çorba kaşığı galeta unu

tuz

bol baharat (kırmızı biber, pul biber, kekik, karabiber)

Adana

Lavaş ekmeği (kişi başı 1 lavaş)

İri kesilmiş marul

piyazlık kesilmiş kuru soğan

İnce kesilmiş domates

ADANA DÜRÜM NASIL YAPILIR?

Dışarıda dürüm yemeyi severiz. Ama en sağlıklısı evimizde kendi pişirdiğimizdir tabi ki. Öncelikle iyi bir lavaş bulmanız gerek. Lavaşlar hazırsa köfte malzemesi yoğrulur. Esas olan yağlı kıyma olması lezzetli olması için. Yoğrulan kıyma Adanalere elle sıkıca bastırarak dizilir. Bir tarafta marullar iri kesilir, domates ve soğanlar doğranır. Bir kenarda bekletilir. Adanaler hazırlanınca olabildiğince büyük teflon tavada az yağlanarak köfteler iki taraflı pişirilir. Dilerseniz elektrikli ızgarada da olabilir. Köfteler pişmek üzereyken ikiye bölünmüş lavaşlar köftelerin üzerine koyulur. Alt üst ederek hem ısınması, yumuşaması; hem de yağlanıp lezzetlenmesi sağlanır. Son aşamada; yarım lavaş bir tabağa alınır; Üzerine marul, domates ve soğan koyulur. En üste pişen bir adet köfte koyulup sarılır. Tüm dürümler için aynı işlem tekrarlanır. Lavaşlar köfte üzerinde ısıtıldığı için dürümlerimiz de sıcak olacaktır. Ama dilerseniz dürümleri hazırladıktan sonra tost makinasında basarak daha sıcak da servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Elinizle hafif yassılaştırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.Önceden ısıtılmış 190-200 dereceli fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız köfteleri lavaş ekmeği üzerinde tercihen soğan salatası ile birlikte servis edin.