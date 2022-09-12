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Adana Demirspor - Trabzonspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Trabzonspor maç özeti! Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı izle!

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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Adana Demirspor - Trabzonspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Adana Demirspor - Trabzonspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı izle!

Spor Toto Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Adana Demirspor - Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Adana Demirspor - Trabzonspor maçı şifresiz mi? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı hakemi kim? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Adana Demirspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı kaç kaç? Adana Demirspor - Trabzonspor maçı canlı izle! Detaylar haberimizdedir…

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Adana Demirspor - Trabzonspor maçı kıyasıya mücadele başladı. Adana Demirspor üstünlüğü ile maç 1-2 devam ediyor.

ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

01' Karşılaşma başladı.

4'Trabzonspor Gbamin sarı kart gördü.

10' Adana Demirspor 1-0 Trabzonspor

37' Ttabzonspor, Adana Demirspor karşısında Anastasios Bakasetas'ın penaltı golüyle beraberliği sağladı.

45' Trabzonspor Bartra sarı kart gördü.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına en az 6 dakika ilave edildi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı tamamlandı. Adana Demirspor 1-1 Trabzonspor

46' İkinci yarı başladı.

55' Adana Demirspor 2-1 Trabzonspor

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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